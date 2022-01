MediaWorld, notebook da gaming RTX Victus by HP scontato a ottimo prezzo

Nonostante l'esistenza di iniziative come gli RTX Days di MediaWorld, la situazione in termini di disponibilità delle schede video non è certamente delle più rosee. In questo contesto, i notebook RTX continuano a latitare nei principali portali e-commerce, ma da MediaWorld è comparso uno sconto niente male su un portatile da gaming.

Più precisamente, il modello Victus by HP 16-D0018NL viene ora proposto a un costo di 999 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Il prezzo in precedenza era 1.199 euro, dunque un rapido calcolo porta a comprendere che lo sconto è pari a 200 euro. Tra l'altro, non siamo riusciti a scovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia, due dei principali competitor di MediaWorld, dunque la situazione può sicuramente farsi intrigante per chi non vuole più attendere.

D'altronde, si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 1.000 euro, aspetto non di poco conto per un notebook da gaming che dispone di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4GB di memoria dedicata. Certo, recentemente NVIDIA ha svelato le RTX 3080 Ti e 3070 Ti per portatili, ma capite bene che in quel caso si fa riferimento a un'altra fascia di prezzo. In ogni caso, chiaramente potreste voler approfondire quell'annuncio, nel caso ve lo siate perso. Inoltre, potrebbe interessarvi dare un'occhiata agli ultimi sforzi di NVIDIA relativi ai laptop mainstream (si fa riferimento alle nuove RTX 2050, MX570 e MX550).

Al netto del focus che NVIDIA sta ponendo sui notebook da gaming nonostante la situazione pandemica, il modello messo in sconto da MediaWorld potrebbe fare gola a più di qualcuno. Per intenderci, la scheda tecnica di Victus by HP 16-D0018NL include anche un processore Intel Core i5-11400H, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il display LED è da 16,1 pollici e ha risoluzione Full HD, mentre il sistema operativo è Windows 10 Home. Non manca il supporto a Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax e Bluetooth 5.0.