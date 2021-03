MediaWorld, notebook HP OMEN con RTX 2080 SUPER scontato di 400 euro

Non dovreste tenere in considerazione solamente le promozioni legate al "Red Weekend" in questi giorni da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato anche altre offerte, tra cui uno sconto relativo a un notebook HP OMEN con GPU RTX 2080 SUPER.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello HP OMEN 15-DH1017NL viene proposto a un prezzo di 2599 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in genere il costo del prodotto sarebbe pari a 2999 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 400 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per coloro che stanno cercando un portatile da gaming di questo tipo.

Ricordiamo, infatti, che siamo dinanzi a un notebook che dispone di un display WLED da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, un processore Intel Core i9-10855H, 32GB di RAM e 1TB di SSD. Non manca una scheda video NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER con design Max-Q e 8GB di memoria dedicata. Risulta inoltre presente il supporto a Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, mentre il sistema operativo è Windows 10 Home.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia. Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe risultare interessante per un certo tipo di utente.