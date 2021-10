MediaWorld, notebook low cost compatibile con Windows 11 scontato di 230 euro

Dopo esserci soffermati su alcune offerte di MediaWorld legate a TV di LG, torniamo ad approfondire le proposte in termini di promozioni tech lanciate dalla nota catena. Infatti, dovete sapere che quest'ultima ha avviato uno sconto su un notebook low cost compatibile con Windows 11.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, Mediacom SmartBook One 4 viene proposto a un prezzo di 249 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo del portatile ammonterebbe a 479 euro. Effettuando un rapido calcolo, si può facilmente comprendere che lo sconto è di 230 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un portatile particolarmente low cost.

Tra l'altro, MediaWorld mette in evidenza il fatto che il modello è idoneo per quel che riguarda l'aggiornamento gratuito a Windows 11. Insomma, chi acquisterà questo portatile potrà effettuare l'upgrade da Windows 10 Home alla nuova versione del sistema operativo di Microsoft. La proposta arriva nel contesto dell'iniziativa di MediaWorld che aiuta a identificare i portatili compatibili con Windows 11.

In ogni caso, la scheda tecnica di Mediacom SmartBook One 4 comprende un processore Intel Celeron N4020, 4GB di RAM, 128GB di SSD e uno schermo LCD da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Non manca inoltre il supporto a Bluetooth 4.0 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.