MediaWorld, notebook MSI con RTX 3070 scontato di ben 600 euro

Dopo aver approfondito l'offerta di MediaWorld su un TV di Sony, torniamo a dare un'occhiata a quanto proposto dalla ben nota catena. Infatti, quest'ultima ha messo in sconto un notebook da gaming MSI con GPU RTX 3070.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello MSI GP66 LEOPARD 11UG-026IT viene adesso proposto a un costo pari a 1.899 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, generalmente il prezzo del prodotto ammonterebbe a 2.499 euro. In parole povere, basta effettuare un rapido calcolo per comprendere che c'è un possibile risparmio di 600 euro.

A proposito della scheda tecnica di MSI GP66 LEOPARD 11UG-026IT, troviamo un pannello da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, un processore Intel Core i7-11800H, 16GB di RAM e un 1TB di SSD. Chiaramente, non manca la succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 con 8GB di memoria dedicata, così come è presente il supporto a Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax. Il sistema operativo è Windows 10 Home.

In ogni caso, MSI GP66 LEOPARD 11UG-026IT era già finito in offerta da MediaWorld a febbraio 2022, ma in quel caso il prezzo era di 2.399 euro. Insomma, in relativamente poche settimane il costo è sceso non di poco. Tra l'altro, abbiamo provato a cercare questo specifico modello sui portali ufficiali di Amazon Italia e Unieuro, ma senza successo. Insomma, la promozione avviata da MediaWorld può rivelarsi intrigante sotto diversi punti di vista.