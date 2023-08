MediaWorld e il notebook MSI con RTX 4060 in offerta a prezzo interessante

Andando oltre allo sconto MediaWorld su un prodotto Dyson, vale la pena approfondire anche le altre iniziative promozionali avviate in ambito Tech dalla popolare catena. Ad esempio, infatti, in questo contesto si fa notare uno sconto importante relativamente a un notebook da gaming di MSI con GPU RTX 4060.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, il modello MSI Katana 17 B13VFK-033IT viene ora venduto a un costo pari a 1.499 euro attraverso il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web si apprende che precedentemente il prezzo consigliato relativamente al prodotto era di 1999,99 euro.

Ciò significa che basta effettuare un rapido calcolo per comprendere che c'è di mezzo uno sconto di 500,99 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un computer portatile che possa anche offrire un certo tipo di soddisfazioni in ambito gaming. Basti pensare, al netto della scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060, alla presenza di un processore Intel Core i7-13620H.

Per il resto, vale la pena notare che l'offerta prevede anche la consegna gratuita online, nonché che la promozione in questione rientra nell'iniziativa promozionale "PC & Accessori Mania" di MediaWorld, anche se al momento in cui scriviamo non è ben chiaro quando il tutto terminerà.

Prodotto scontato

