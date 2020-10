MediaWorld: nuovo Huawei P Smart S in offerta per poche ore, Amazon rilancia

Dopo aver scontato Samsung Galaxy S20 FE, MediaWorld torna a lanciare un'offerta interessante relativa al mondo dei dispositivi mobili. Più precisamente, questa volta lo smartphone in offerta è Huawei P Smart S, uscito da poco.

Infatti, stiamo parlando di un modello disponibile in Italia da inizio giugno 2020. In ogni caso, il prezzo a cui viene proposto attualmente è pari a 179,99 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo portale, in genere il prezzo sarebbe pari a 259,90 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 79,91 euro. Il dispositivo coinvolto monta 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Vi ricordiamo che si tratta di uno smartphone HMS, quindi senza servizi Google. Le colorazioni messe in offerta da MediaWorld sono quelle Crystal Breathing e Black Midnight. L'offerta rimarrà attiva per un tempo limitato, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 23 ottobre 2020.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che i rivenditori di Amazon sono scesi ulteriormente con il prezzo, dato che Huawei P Smart S in questo caso viene venduto a 172 euro, ovvero 7,99 euro in meno di quanto proposto da MediaWorld. Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello sul portale ufficiale di Unieuro.

Insomma, potrebbe trattarsi di un momento interessante per mettere le mani su Huawei P Smart S.