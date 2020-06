MediaWorld, il nuovo Huawei P40 Lite E è in offerta con Band 4 in omaggio

In seguito all'offerta sul notebook HP con Intel Core i5, torniamo a parlare degli sconti di MediaWorld in campo tech. Questa volta, il protagonista è Huawei P40 Lite E.

In particolare, lo smartphone viene venduto a un prezzo di 175,99 euro sul sito della nota catena. Precedentemente, il costo del dispositivo era pari a 199 euro, quindi il risparmio è di 23,01 euro. Lo smartphone messo in offerta da MediaWorld dispone di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. La colorazione coinvolta nella promozione è quella Midnight Black, mentre quella Aurora Blue viene venduta a 199,99 euro (al momento in cui scriviamo). Tra l'altro, acquistando il dispositivo entro il 14 giugno 2020, potrete ricevere in omaggio la smartband Huawei Band 4 (qui il regolamento completo).

Analizzando il prezzo offerto dagli altri principali store, Unieuro ha lanciato un'offerta molto simile. Infatti, il dispositivo viene venduto a 175 euro sul portale della nota catena. Sembra che anche qui ci sia la Huawei Band 4 in omaggio, ma in questo caso nella pagina dello store non compare il regolamento e quindi vi invitiamo a informarvi per bene in merito. Insomma, i due store stanno continuando la "battaglia all'ultimo sconto". Se siete interessati allo smartphone, avete più possibilità di scelta.

Vi ricordiamo che sono assenti i servizi Google. Per maggiori dettagli sullo smartphone, vi rimandiamo alla notizia di annuncio di Huawei P40 Lite E (pubblicata il 22 aprile 2020, il dispositivo è di recente uscita).