MediaWorld, nuovo Huawei Y6s con Google già in offerta a meno di 130 euro

La suddivisione tra smartphone Huawei HMS e dispositivi GMS sta creando un po' di confusione a una certa tipologia di utenti. In particolare, il ban subito dall'azienda cinese da parte degli USA ha portato alcune persone a prendere in considerazione solamente gli smartphone Huawei che dispongono ancora dei servizi Google.

È una scelta comprensibile, dato che l'utente medio si è oramai abituato alle applicazioni dell'azienda di Mountain View. Non è quindi un caso che la società cinese stia lanciando sul mercato anche dispositivi che supportano i servizi Google, basandosi però su schede tecniche che sanno di "già visto", dato che hanno ottenuto la certificazione prima del ban.

In ogni caso, se apprezzate l'esperienza Huawei e non potete farne a meno, oggi potrebbe essere il vostro giorno fortunato. Infatti, Huawei Y6s, smartphone di fascia bassa annunciato a inizio 2020 (quindi stiamo parlando di un modello recente, tanto che le catene lo indicano come "novità"), è al centro di una promozione che porta il suo prezzo a 129,99 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Le colorazioni disponibili sono Starry Black e Orchid Blue. Vi ricordiamo che lo smartphone dispone di 3GB di RAM e 32GB di memoria interna.

Analizzando il prezzo del dispositivo negli altri store, apprendiamo che anche Unieuro ha avviato una promozione simile. Infatti, lo smartphone costa 129 euro sul portale ufficiale della nota catena. Il prezzo è simile anche su Amazon Italia, al momento in cui scriviamo.