MediaWorld, nuovo Motorola G Pro con pennino scontato di 110 euro per tempo limitato

Dopo aver lanciato il volantino di ottobre 2020, MediaWorld torna a puntare sulle offerte tecnologiche a tempo limitato. Più precisamente, questa volta ci spostiamo nel mondo dei dispositivi mobili, dato che il prodotto al centro della promozione avviata dalla nota catena è lo smartphone Motorola Moto G Pro.

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che si tratta di uno smartphone recente, dato che è stato annunciato a fine maggio 2020 per quanto riguarda l'Italia. La disponibilità di Moto G Pro nel nostro Paese è partita a giugno 2020 a un prezzo di 349,99 euro. Adesso, invece, MediaWorld propone il dispositivo a un prezzo di 239,99 euro sul suo sito ufficiale. Si tratta, dunque, di un possibile risparmio di 110 euro. Vi ricordiamo che questo modello dispone di 4GB di RAM e di 128GB di memoria interna. La sua caratteristica peculiare è il supporto al pennino. Nel caso ve lo stiate chiedendo, la colorazione messa in offerta da MediaWorld è quella Mystic Indigo.

Dando un'occhiata a quanto proposto relativamente a questo smartphone dagli altri store online principali, abbiamo notato che Amazon Italia non è rimasta a guardare. Infatti, la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos propone Motorola Moto G Pro proprio a un prezzo pari a 239,99 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Non siamo invece riusciti a trovare lo smartphone sul portale ufficiale di Unieuro.

Insomma, l'offerta lanciata da MediaWorld potrebbe rivelarsi interessante per un certo tipo di utente. In ogni caso, vi ricordiamo che la promozione rimarrà attiva per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 12 ottobre 2020.