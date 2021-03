MediaWorld, il nuovo Motorola Moto E7 già in sconto sotto i 100 euro

Dopo aver trattato le offerte legate a due Smart TV 4K, torniamo a dare un'occhiata alle promozioni proposte da MediaWorld per quel che concerne il mondo tech. Infatti, la nota catena ha messo in sconto lo smartphone Motorola Moto E7, di recente uscita.

Infatti, per chi non lo sapesse, il dispositivo, che va a collocarsi nella fascia bassa del mercato, è stato annunciato solamente qualche mese fa. Ebbene, nel contesto dell'iniziativa "Solo per Oggi" del 4 marzo 2021, MediaWorld lo ha già messo in offerta, abbassando il prezzo dai 139,99 euro richiesti in precedenza agli attuali 94,99 euro. La variante coinvolta è quella che dispone di 2GB di RAM e 32GB di memoria interna, mentre l'unica colorazione acquistabile a questo prezzo è quella Grey.

Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe potenzialmente rappresentare una buona occasione per chi sta cercando uno smartphone particolarmente low cost, che strizza l'occhio principalmente a chi effettua esclusivamente le più basilari operazioni quotidiane. Non manca inoltre un'ampia batteria da 4000 mAh.

Per il resto, dando un'occhiata alle altre proposte relative a Motorola Moto E7, da non confondere con le varianti Power e Plus, abbiamo notato che questa variante dello smartphone non compare né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia. Sul portale ufficiale di Motorola, invece, il prezzo è fissato a 139,99 euro.