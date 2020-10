MediaWorld, il nuovo pieghevole Motorola RAZR 5G già scontato di 105 euro

Dopo aver scontato un TV Samsung QLED da 85 pollici, MediaWorld torna a proporre offerte interessanti disponibili nel weekend. Più precisamente, questa volta ci spostiamo nel mondo dei dispositivi mobili, dato che il prodotto messo in offerta è lo smartphone pieghevole Motorola RAZR 5G, di recente uscita.

In particolare, il dispositivo viene proposto a un prezzo di 1494 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando al sito Web della nota catena, solitamente il costo di questo modello sarebbe pari a 1599,99 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 105,99 euro. Lo smartphone coinvolto dispone di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Non manca ovviamente il supporto al 5G. La colorazione messa in offerta da MediaWorld è quella Mercury Silver. La promozione rimarrà attiva per un tempo limitato, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend".

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che Unieuro vende questo modello a 1599 euro. Su Amazon, invece, i rivenditori hanno fatto scendere il prezzo a 1463,89 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento in generale per mettere le mani sul prodotto, soprattutto per coloro che stavano tenendo d'occhio questo Motorola RAZR 5G da un po' di tempo.