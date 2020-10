MediaWorld: nuovo Samsung Galaxy A31 già scontato, Unieuro rilancia

Dopo avervi descritto la promozione relativa a un TV LG da 65 pollici, torniamo a parlare di offerte a tempo limitato in campo tecnologico. Più precisamente, la catena coinvolta è MediaWorld e, questa volta, ci spostiamo nel mondo dei dispositivi mobili. Infatti, il prodotto in sconto è lo smartphone Samsung Galaxy A31, uscito da poco.

Infatti, questo modello viene venduto a 205,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando al sito Web della nota catena, in genere il prezzo del dispositivo sarebbe fissato a 299,90 euro. Questo significa che si tratta di un possibile risparmio pari a 93,91 euro. Uno sconto niente male, se pensiamo che si tratta di uno smartphone annunciato a fine giugno 2020. Inoltre, giusto qualche mese fa MediaWorld vendeva il dispositivo a 234,99 euro. In ogni caso, il modello coinvolto dispone di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Le colorazioni in offerta sono quelle Black e Blue. Vi ricordiamo che la promozione rimarrà attiva per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 21 ottobre 2020.

Per quel che concerne gli altri principali store online, abbiamo notato che anche Unieuro ha scontato Samsung Galaxy A31, facendo calare ulteriormente il prezzo. Infatti, in questo caso il dispositivo costa 205 euro sul portale ufficiale della nota catena. Tuttavia, il prodotto rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere un ulteriore 5% di sconto. Questo significa che, aggiungendo lo smartphone al carrello, il prezzo finale diventa 194,75 euro, ovvero 105,15 euro in meno rispetto al prezzo "di base". Per il resto, Amazon Italia vende il prodotto a 195 euro mediante rivenditori. Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento per mettere le mani sullo smartphone.