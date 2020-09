MediaWorld: nuovo TV 4K Sony già in sconto, Unieuro rilancia di molto

Dopo l'offerta sul televisore Samsung QLED 8K, torniamo a trattare le promozioni in campo tecnologico di MediaWorld. In particolare, restiamo nel mondo dei TV, in quanto il prodotto scontato dalla nota catena è un televisore Sony con risoluzione 4K.

Più precisamente, il modello coinvolto è il Sony KD65XH9096, che viene elencato come "novità" da MediaWorld ed è di recente uscita. Si tratta di un televisore da 65 pollici con risoluzione 3840 x 2160 pixel. Il prezzo a cui viene proposto nel contesto dell'iniziativa "Solo per Oggi" del 7 settembre 2020 è pari a 1599 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo portale, in genere il prezzo sarebbe di 1699 euro, quindi si tratta di uno sconto di 100 euro.

Tuttavia, analizzando quanto proposto dagli altri negozi online, ci siamo accorti che Unieuro non è rimasta di certo a guardare. Infatti, la nota catena ha abbassato il prezzo di questo modello a 1274 euro sul suo sito ufficiale. Già così si tratterebbe di un possibile risparmio di 425 euro, dato che, come detto in precedenza, in genere il prezzo sarebbe di 1699 euro. Non è però finita qui: infatti, il prodotto rientra nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% di sconto extra direttamente in fase di acquisto.

Basta, dunque, aggiungere il televisore al carrello per far scendere il prezzo finale a 1240,30 euro (sono inclusi nel prezzo i 30 euro di spese aggiuntive per la spedizione di prodotti di grandi dimensioni). In questo modo, si ottiene uno sconto totale di 458,70 euro. Insomma, Unieuro va ben oltre ai 100 euro di sconto proposti da MediaWorld.

Per il resto, Trony vende questo televisore a 1274 euro, mentre i rivenditori di Amazon Italia lo propongono un costo di 1271,99 euro. Potrebbe trattarsi di un buon momento per mettere le mani su questo modello.