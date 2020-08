MediaWorld, nuovo TV LED Sony 4K 85 già scontato di ben 500 euro

Dopo avervi parlato della promozione relativa a Samsung Galaxy A30s, "torniamo" da MediaWorld per via di un'altra promozione interessante in campo tecnologico. Più precisamente, questa volta ci spostiamo nel mondo dei televisori, dato che il prodotto coinvolto è un TV LED Sony 4K da 85 pollici.

In particolare, quest'ultimo viene venduto a un prezzo di 2499 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Stando al portale della nota catena, in precedenza il costo era pari a 2999 euro, quindi si sta parlando di un possibile risparmio di 500 euro. Inoltre, vi ricordiamo che in questo periodo è attiva un'agevolazione fino a 50 euro per chi acquista un nuovo TV in negozio. Per tutte le informazioni del caso e per il "regolamento" (es. reddito ISEE inferiore a 20.000 euro), vi rimandiamo alla pagina dedicata al Bonus TV.

In ogni caso, è bene specificare che il modello di cui si sta parlando è il Sony KD85XH8096, appartenente alla gamma 2020 della società nipponica. Insomma, si tratta di uno degli ultimi televisori lanciati dal colosso giapponese e infatti esso viene elencato come "novità" dal sito ufficiale di MediaWorld.

Per il resto, dando un'occhiata agli altri store principali, abbiamo notato che questo modello viene venduto a 2599 euro da Comet. Al momento in cui scriviamo, il televisore risulta invece non disponibile da Unieuro. Per quanto riguarda, invece, Amazon Italia, l'azienda di Jeff Bezos non è chiaramente rimasta a guardare e, infatti, Sony KD85XH8096 viene venduto anche qui a 2499 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un momento interessante per mettere le mani su questo televisore.