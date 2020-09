MediaWorld: nuovo TV LG NanoCell 4K a buon prezzo, Unieuro rilancia

Dopo aver lanciato uno sconto sullo smartphone Huawei P40 Lite 5G, MediaWorld torna a proporre le sue offerte giornaliere in campo tecnologico. Questa volta la nota catena ci porta nel mondo dei televisori, dato che il prodotto coinvolto è un TV LG NanoCell 4K.

Più precisamente, il modello LG 49NANO816NA viene venduto a un prezzo pari a 559 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, in genere il televisore costerebbe 749 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 190 euro. Niente male per un modello elencato come "novità" dallo stesso portale di MediaWorld. L'offerta rimarrà attiva per un tempo limitato, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 29 settembre 2020. Vi ricordiamo che si tratta di un televisore con diagonale di 49 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel).

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali negozi presenti online, abbiamo notato che Unieuro vende il succitato televisore proprio a un prezzo di 559 euro sul suo sito ufficiale. Tuttavia, in questo caso il prodotto rientra nella promozione che permette al cliente di ottenere un 5% extra di sconto. Questo significa che basta aggiungere LG 49NANO816NA al carrello per far scendere il prezzo a 531,05 euro, ovvero 27,95 euro in meno dell'offerta di MediaWorld. Insomma, Unieuro ha "rilanciato".

Per quanto riguarda, invece, i rivenditori di Amazon Italia, questi ultimi vendono il televisore a partire da 606,36 euro. Insomma, l'offerta di Unieuro potrebbe risultare interessante per una certa tipologia di utente.