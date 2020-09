MediaWorld: nuovo TV LG OLED scontato di 700 euro e con omaggio, weekend

Dopo aver lanciato degli sconti su vari prodotti, MediaWorld torna a puntare sulle offerte tecnologiche a tempo limitato, dato che siamo entrati nel weekend. Più precisamente, la nota catena ha avviato un'interessante offerta legata a un TV LG OLED di recente uscita.

In particolare, il modello LG OLED 65CX6LA viene venduto a un prezzo di 2099 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, che indica il prodotto come "Novità", in genere il costo sarebbe pari a 2799 euro (come riportato anche dal sito ufficiale di LG), quindi si sta parlando di uno sconto di 700 euro. Tra l'altro, c'è anche un omaggio, dato che nella pagina dedicata al prodotto compare un banner in cui si legge: "Acquista un TV OLED: in abbinata LG HBS-FN6, cuffie wireless con custodia di ricarica". A quanto pare, sembra che basti aggiungere il prodotto al carrello per ottenere anche questo omaggio.

Vi ricordiamo che si tratta di un televisore OLED da 65 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Tenete bene a mente il fatto che l'offerta rimarrà attiva per un tempo limitato, dato che rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" iniziata oggi 26 settembre 2020.

In ogni caso, dando un'occhiata agli altri store principali, siamo venuti a conoscenza del fatto che Unieuro propone il televisore a 2299 euro. Anche in questo caso, aggiungendo il prodotto al carrello è poi possibile ottenere in omaggio le cuffie. Per quanto riguarda, invece, Amazon Italia, il prodotto viene venduto a 2399,99 euro, ma in questo caso è inclusa anche una soundbar. Comet vende il televisore a 2099 euro.