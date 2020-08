MediaWorld, nuovo TV Samsung QLED 4K già in sconto di 300 euro

Dopo avervi parlato dell'iniziativa "Red Weekend", "torniamo" dalla nota catena MediaWorld per dare un'occhiata a una promozione che potrebbe interessare coloro che sono alla ricerca di un televisore. Infatti, è stata lanciata un'offerta legata a un TV Samsung QLED 4K di recente uscita.

Più precisamente, il modello che rientra nella promozione di MediaWorld è Samsung QE65Q70TATXZT, che viene venduto a un prezzo di 1299 euro sul sito ufficiale della nota catena. Stando a quest'ultimo, in genere il prezzo sarebbe di 1599 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 300 euro. Vi ricordiamo che si tratta di un televisore da 65 pollici lanciato nel 2020.

Dando un'occhiata agli altri store principali, abbiamo notato che Euronics propone questo modello a un prezzo di 1399 euro. Per quanto riguarda, invece, i rivenditori di Amazon Italia, il prezzo è fissato a 1258,95 euro, ovvero 40,05 euro in meno rispetto all'offerta di MediaWorld. Tuttavia, la spedizione non è delle più veloci e si passa per terzi (per intenderci, il prodotto non è venduto e spedito da Amazon).

Per il resto, anche Unieuro ha lanciato un'offerta simile a quella di MediaWorld. Infatti, nel contesto dell'iniziativa "Back to School", la nota catena ha abbassato il prezzo di Samsung QE65Q70TATXZT proprio a 1299 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento in generale per portarsi a casa il televisore.