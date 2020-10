MediaWorld, nuovo TV Sony 4K in offerta, ma Unieuro ha il 'trucco'

Nel contesto dell'iniziativa che propone offerte temporali, MediaWorld ha lanciato una promozione che potrebbe fare gola a chi sta cercando un televisore. Più precisamente, il prodotto in sconto è un TV Sony 4K di recente uscita.

Infatti, la nota catena ha abbassato il prezzo del modello Sony KD55XH9096 a 999 euro sul portale ufficiale. Stando al sito Web ufficiale di MediaWorld, in genere il prezzo sarebbe pari a 1299 euro. Si tratta, dunque, di un possibile risparmio di 300 euro. Vi ricordiamo che si sta parlando di un televisore appartenente alla lineup 2020 della società nipponica e infatti viene indicato come "novità" da MediaWorld. Questo modello dispone di un pannello con diagonale pari a 55 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). L'offerta rimarrà attiva solamente per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 5 ottobre 2020.

In ogni caso, dando un'occhiata alle varie proposte presenti online, siamo venuti a conoscenza del fatto che il televisore Sony KD55XH9096 viene venduto a 999 euro sul portale ufficiale di Unieuro, ovvero lo stesso prezzo offerto da MediaWorld. Tuttavia, qui c'è il "trucco", dato che il prodotto rientra anche nella promozione che consente di ottenere un 5% di sconto extra. Questo significa che, aggiungendo il televisore al carrello, il prezzo viene abbassato a 949,05 euro, ovvero 49,95 euro in meno rispetto all'offerta di MediaWorld.

Insomma, la promozione di Unieuro potrebbe fare gola a una certa tipologia di utente. Per quanto riguarda, invece, i rivenditori di Amazon Italia, il prodotto in questo caso viene venduto a 999 euro.