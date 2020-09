MediaWorld, nuovo TV Sony 85 8K 2020 già scontato di 500 euro

In seguito all'offerta relativa a un modello di LG, torniamo a trattare una promozione di MediaWorld in campo televisori. Infatti, la nota catena ha avviato uno sconto interessante legato a un TV 8K appartenente alla lineup 2020 di Sony.

Più precisamente, il modello Sony KD85ZH8, indicato come "novità" da MediaWorld, viene venduto a un prezzo pari a 9499 euro sul sito ufficiale della nota catena. Stando al sito Web di MediaWorld, in genere il prezzo sarebbe di 9999 euro, quindi si tratta di uno sconto di 500 euro. Vi ricordiamo che si tratta di un televisore da 85 pollici con risoluzione 8K (7680 x 4320 pixel).

Analizzando quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che il succitato televisore viene venduto a 9999 euro sul sito ufficiale di Sony. Inoltre il prezzo offerto da MediaWorld sembra essere il più basso del Web, considerando anche il fatto che non siamo riusciti a trovare questo specifico modello su Amazon Italia. Per quanto riguarda, invece, Unieuro, abbiamo scovato la presenza del modello Sony KD85ZH8BAEP sul portale ufficiale della nota catena. Quest'ultimo sarebbe scontato a 9499 euro e rientrerebbe anche nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% di sconto extra. Tuttavia, al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile da Unieuro.

Insomma, potrebbe trattarsi di un'offerta interessante per chi sta cercando un televisore di un certo calibro. In ogni caso, se siete interessanti all'acquisto di un TV in vista dell'arrivo delle console next gen, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida all'acquisto del TV 4K per PS5 e Xbox Series X.