Mediaworld, il nuovo volantino è dedicato a Samsung offerte su smartphone, tablet e PC

Mentre continua il Red Weekend di Mediaworld, la catena di distribuzione ha lanciato un altro volantino che permetterà, fino al 18 Ottobre, di godere di un’ampia gamma di offerta sui prodotti Samsung, tra cui gli smartphone della gamma Galaxy, ma anche i tablet ed i laptop.

Tra i dispositivi della lineup Galaxy Z troviamo a 1999 Euro, rispetto ai 2049 Euro di listino, mentre il Galaxy Z Flip 5G resta a 1599 Euro.

Per quanto riguarda i Galaxy S, invece, il Galaxy S20 Fe è disponibile in varie colorazioni al prezzo di 649 Euro, per un risparmio di 20 Euro se si confronta con il prezzo di listino di 669 Euro.

In sconto anche il Galaxy A20s, a 149 Euro: gli utenti avranno a disposizione le colorazioni Black e Blue.

Passando ai tablet, invece, il Galaxy Tab S6 Lite nella variante LTE può essere acquistato a 397 Euro, mentre il Galaxy Tab S7 LTE passa a 797 Euro, con la versione da 12,4 pollici che resta a 1149 Euro ed il modello da 11 pollici WiFi Only che è disponibile a 699 Euro.

Il Samsung Galaxy Book S, con processore Intel e display da 13,3 pollici invece può essere acquistato a 1149 Euro.

Il volantino propone a prezzo ridotto anche il Samsung Galaxy Watch 3 con cassa da 45mm, a 419 Euro, ma in sconto troviamo anche le Galaxy Buds Live a 162,99 Euro.

Il volantino completo è disponibile a questo indirizzo.