Mediaworld: ecco il nuovo volantino di Novembre 2019, il Black Friday è vicino

In attesa di scoprire le offerte del Black Friday che proporrà a partire dal 25 Novembre, Mediaworld lancia oggi il nuovo volantino di metà Novembre, battezzato "Il Computer dei tuoi sogni", che prevede tante offerte su notebook, convertibili, PC desktop, all-in-one, accessori e periferiche. Le offerte saranno disponibili fino al 24/11.

Per quanto riguarda i notebook ed i convertibili 2 in 1, l'HP da 15 pollici con processore Intel Core i7, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 512 gigabyte può essere acquistato al prezzo di 599 Euro, per un risparmio importante se si conta che il prezzo di listino è di 899 Euro.

L'ASUS Transformer Book con processore Intel Atom X5 e 4GB di RAM con display da 10,1 pollici LED invece passa al prezzo di 249 Euro. Molto interessante anche l'offerta sul Microsoft Surface Laptop 3 da 13,5 pollici, che passa da 1499 a 1199 Euro, mentre il Surface Go di Microsoft è disponibile a 499 Euro.

Dal fronte dei PC desktop ed all-in-one, citiamo l'offerta sull'HP Pavilion 595 con processore Intel Core i5, hard disk da 1 terabyte, 8 gigabyte di RAM e scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1050 a 649 Euro, mentre il Lenovo AIO passa al prezzo di 499 Euro.

Il volantino completo è disponibile a questo indirizzo.