Mediaworld, nuovo volantino solo online: X-Days fino al 27 Maggio 2020

Al fianco dei Samsung Days di Mediaworld, la catena di distribuzione ha anche lanciato un nuovo volantino che propone gli X-Days fino al 27 Maggio 2020. In lista figurano tanti prodotti d'elettronica, tra cui smartphone, notebook e TV.

Partendo proprio dai TV, l'LG OLED 55C9PLA da 55 pollici è disponibile a 1399 Euro, 600 Euro in meno rispetto ai 1999 Euro di listino, ma in lista c'è anche l'OLED55B9SLA da 55 pollici a 1249 Euro, per un risparmio di 350 Euro. Dal fronte Sony citiamo anche il KD55XF9005 da 55 pollici a 799 Euro, rispetto ai 1199 Euro precedenti.

Nel comparto audio però troviamo anche la soundbar HTSF150 da 99,99 Euro, 50 Euro in meno se si confronta col prezzo di listino, ma anche le cuffie Bose Noise Cancelling 700 a 329 Euro. In sconto anche gli auricolari Bose SoundSport Free a 169,99 Euro.

Tra gli smartphone invece c'è anche il Samsung Galaxy A10 a 129,99 Euro, rispetto ai precedenti 159,99 Euro, mentre lo Xiaomi Redmi Note 8T da 64 gigabyte passa a 169 Euro. In sconto anche il Galaxy Note 10+ ad 899 Euro. Le AirPods con custodia di ricarica wireless, invece, passano a 199,99 Euro. Interessante anche lo sconto sul Galaxy Watch Active da 40mm, che viene venduto a 169,99 Euro.

Tra i notebook invece segnaliamo il Matebook D14 da 256GB a 629 Euro, per uno sconto pari a 20 Euro.