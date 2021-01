Mediaworld: il nuovo volantino porta sconti su TV OLED, QLED e 4K

E' stato lanciato ieri il nuovo volantino Mediaworld di Gennaio 2021, ed andiamo ad analizzare quelle che sono le promozioni più interessanti proposte sui TV. Contrariamente a quanto avvenuto in passato, infatti, sono presenti in lista tanti TV OLED, QLED e 4K.

Tra i TV OLED citiamo la promozione proposta sull'LG 55CX6LA da 55 pollici, che viene proposto a 1499 Euro, con un risparmio di 200 Euro rispetto ai 1699 Euro di listino. Interessanti però anche le offerte sui Sony KD55A8 OLED da 55 pollici, che è disponibile a 1599 Euro, mentre il KD65A8 da 65 pollici della stessa linea passa a 2299 Euro: il risparmio è di 500 Euro rispetto ai 2799 Euro di listino.

Per quanto riguarda i QLED, invece, il Samsung QE55Q95TATXZT da 55 pollici può essere acquistato a 1399 Euro: 200 Euro in meno se si confronta con i 1599 Euro di listino, mentre il QE55Q700TATXZT da 55 pollici è disponibile a 1529 Euro, con un risparmio superiore ai 600 Euro se si confronta con i 2199 Euro imposti dal produttore.

Sempre fronte Samsung, ma non QLED, troviamo in sconto l'UE43TU7170UXZT da 43 pollici a 379 Euro, con un risparmio di 20 Euro dai 399 Euro precedenti. In ambito Ultra HD 4K citiamo anche l'offerta sull'LG 55NAN0796NE da 55 pollici a 599 Euro.