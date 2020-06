Mediaworld, il nuovo volantino porta tanti sconti su smartwatch, monopattini e cuffie

Torna "Tech is in the air", il volantino di Mediaworld che sarà attivo fino al prossimo 7 Giugno esclusivamente nei punti vendita sparsi sul territorio nazionale della catena di distribuzione d'elettronica. La selezione è molto ampia e si va dalla mobilità elettrica agli indossabili, passando per la fotografia ed il comparto audio.

Partendo dalla mobilità elettrica, il monopattino Ninebot Segway è disponibile a 305 Euro, rispetto ai 379 Euro di listino, mentre sul Go-Smart 10" Eco viene proposto uno sconto di 30 Euro a 369 Euro.

A livello fotografico, invece, la GoPro Hero 7 White passa a 169,99 Euro, mentre la reflex Canon EOS 2000D con obiettivo 18-55, borsa e scheda di memoria è disponibile a 399 Euro. Interessante anche lo sconto sulla GoPro Hero 8 Black, che passa a 329 Euro, mentre la Sony Alpga ILCE-7K con obiettivo 28-70mm può essere portata a casa ad 849 Euro.

Tra gli indossabili spicca l'offerta su Xiaomi Mi Band 4, che può essere acquistata 29,99 Euro, mentre il Samsung Galaxy Watch Active2 con cassa da 44mm viene proposto a 274,99 euro. Huawei Watch GT2 da 46mm, invece, passa a 179,99 Euro.

Tra le cuffie troviamo le JBL T500 BT Black a 31,99 Euro e le Bose Quiet Comfort 35 II Black a 257,99 Euro.

Il volantino completo è disponibile a questo indirizzo.