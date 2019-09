Mediaworld, nel nuovo volantino di Settembre sconti su smartphone, notebook e tv

Mediaworld annuncia oggi il lancio del nuovo volantino "Fatto Apposta per Me", valido in negozio ed online fino al 25 Settembre. Le proposte sono tante ed abbracciano vari prodotti, tra cui smartphone, notebook e televisori che possono essere acquistati anche in 20 rate a tasso zero.

Come dicevamo nel titolo, in offerta troviamo svariati prodotti d'elettronica ed informatica. Partiamo dalla telefonia.

Huawei P30 Lite è disponibile a 295 Euro, mentre Xiaomi Mi 9 SE da 6GB passa a 299 Euro, rispetto ai precedenti 349 Euro. Tra gli sconti troviamo anche l'iPhone Xr da 64GB Black, a 749 Euro, mentre il Samsung Galaxy A70 Blue è disponibile a 399 Euro. Scorrendo le offerte però scopriamo anche la presenza di Huawei P30 Pro da 128GB Black, a 779 Euro rispetto ai 999 euro proposti dal produttore.

Per quanto riguarda i televisori ed il settore dell'entertainment, il Sony KD55XF9005 viene scontato a 999 Euro, mentre la variante da 65 pollici passa a 1299 Euro. Samsung porta in listino il QE55Q70RATXZT, a 1199 Euro, mentre LG la 55M7100PLB da 55 pollici a 449 Euro.

Infine, dal fronte dei PC e della smart home, iPad da 9,7 pollici del 2018 Wifi + Cellular da 32GB è disponibile a 399 Euro, mentre l'Acer Aspire 5 lo troviamo in offerta a 699 Euro.