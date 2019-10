Mediaworld, al via il nuovo volantino valido fino al 3 Novembre

A fianco degli X-Days, Mediaworld dà oggi il via al nuovo volantino battezzato "Prodotti da Paura", che sarà attivo sia online che nei negozi fisici fino al prossimo 3 Novembre.

Sono davvero tanti, anche in questo caso, i prodotti in offerta. Partendo dagli smartphone, iPhone Xr da 64 gigabyte black è disponibile al prezzo di 699 Euro, rispetto ai 739 Euro di listino. Tra gli sconti troviamo anche Huawei P30 Pro da 128 gigabyte black, a 779 Euro rispetto ai 999 Euro di listino, ma non mancano all'appello gli indossabili.

Huawei Watch GT2 Matte Black infatti passa a 229 Euro, mentre l'Apple Watch Series 5 da 44 mm è disponibile al prezzo classico di 489 Euro.

Per quanto riguarda il mercato dei televisori, audio ed home cinema, il TV Sony KD55XF9005 da 55 pollici è disponibile a 949 Euro, per un risparmio di circa 300 Euro se si confronta ai 1299 Euro di listino. In offerta troviamo anche la Samsung QE65Q70RATXZT da 65 pollici, a 1399 Euro, 600 Euro in meno se confrontato al costo imposto dal produttore.

Tra gli sconti troviamo anche le Bose SoundSport Free Blue a 129,99 Euro, ma anche la soundbar Sony HTS350 a 179,99 Euro. Infine, troviamo anche la Bose Solo 5 TV a 219,99 Euro.

Il volantino completo è disponibile a questo indirizzo.