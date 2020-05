Mediaworld, parte il nuovo volantino 'Work and Fun': offerte su notebook e router

Dopo aver parlato del nuovo volantino di Unieuro, ci soffermiamo sulle nuove proposte di Mediaworld che lancia oggi "Work and Fun", una nuova serie di offerte che saranno disponibili online e nei negozi fino al 17 Maggio.

Il volantino propone principalmente offerte su su prodotti d'informatica e smartphone, ed infatti troviamo notebook, convertibili, PC desktop ed all in one, ma anche prodotti per la connettività.

Partendo dagli smartphone, tra gli sconti troviamo il Samsung Galaxy S10 da 128GB a 599 Euro, rispetto ai 779 Euro di listino, mentre l'iPhone Xr da 128GB passa da 789 a 709 Euro, ma in offerta c'è anche il Galaxy S20+ 4G, a 879 Euro, rispetto ai 1029 Euro di listino.

Nel comparto notebook e convertibili invece troviamo il Microsoft Surface Pro 7 da 128GB, con processore i5 ed 8GB di RAM ad 899 Euro, mentre l'Acer Aspire 5 da 15,6 pollici lo troviamo ad 899 Euro, in calo dai 999 Euro di listino. Interessante anche la promozione sull'Huawei MateBook D14 da 256GB, a 629 Euro.

Tra i PC desktop ed all in one, l'Acer TC-866 può essere acquistato a 799 Euro, mentre l'Acer C22-820 viene venduto a 449 Euro, rispetto ai 499 Euro precedenti.

Per quanto riguarda i prodotti della connettività, il router TP-Link Archer MR400 è disponibile a 99,99 Euro. La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.