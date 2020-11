MediaWorld, nuovo Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor già in offerta a tempo

Dopo aver lanciato degli sconti su alcuni televisori nel contesto del Black November, MediaWorld torna a proporre offerte interessanti in ambito tecnologico. Questa volta ci spostiamo nel mondo dei monitor, in quanto il prodotto che rientra nella promozione lanciata dalla nota catena è il nuovo Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor.

Per chi non lo sapesse, quest'ultimo, conosciuto anche semplicemente come Xiaomi Mi Curved Monitor, è arrivato in Italia da pochi mesi e strizza l'occhio ai videogiocatori, grazie alla presenza di un refresh rate di 144 Hz e del supporto alla tecnologia AMD FreeSync. Il pannello LED dispone di una diagonale pari a 34 pollici e ha risoluzione (W)QHD (3440 x 1440 pixel). I tempi di risposta sono di 4ms e la luminosità è di 400 nit.

Questo monitor viene proposto da MediaWorld a un prezzo di 399 euro. Stando al portale ufficiale della nota catena, in genere il prezzo del prodotto sarebbe pari a 449,99 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 50,99 euro. In ogni caso, la promozione rimarrà attiva per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 4 novembre 2020.

Per il resto, dando un'occhiata alle altre offerte relative al prodotto presenti online, siamo venuti a conoscenza del fatto che i rivenditori di Amazon Italia propongono il monitor a 453,64 euro. Non siamo invece riusciti a trovare il prodotto sul portale ufficiale di Unieuro.

Insomma, l'offerta lanciata da MediaWorld potrebbe fare gola a un certo tipo di videogiocatore.