MediaWorld, nuovo Xiaomi Mi LED TV 4S 55 già scontato a buon prezzo

In seguito alla "battaglia all'ultimo sconto" tra MediaWorld e Unieuro per Samsung Galaxy A51, "torniamo" dalla prima catena per via di un'altra offerta interessante, questa volta riguardante il mondo dei televisori. Infatti, MediaWorld ha lanciato una promozione relativa a Xiaomi Mi LED TV 4S da 55 pollici, di recente uscita.

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che questo modello è stato annunciato ufficialmente a fine maggio 2020. Non è, dunque, un caso il fatto che MediaWorld lo indichi come "Novità", proponendolo a un prezzo di 449 euro sul suo portale ufficiale. Stando al sito Web della nota catena, solitamente il costo del televisore sarebbe di 499,90 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio di 50,90 euro.

Vi ricordiamo che questo modello dispone di un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store principali, siamo venuti a conoscenza del fatto che su Amazon Italia questo prodotto viene venduto a un prezzo di 492,60 euro tramite rivenditori (con ben 77,75 euro di spese di spedizione aggiuntive). Non siamo inoltre riusciti a trovare il televisore sul portale ufficiale di Unieuro.

Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe risultare interessante per chi sta cercando un prodotto di questo tipo.