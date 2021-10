MediaWorld, occasione di fine serie: scopa elettrica Samsung scontata di 200 euro

Non ci sono solamente le iniziative promozionali legate ai 30 anni di MediaWorld da tenere d'occhio. Infatti, la nota catena ha messo in sconto anche una scopa elettrica di Samsung.

Più precisamente, il modello Samsung Jet VS15T7031R1/ET viene proposto a 299,99 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere sul portale della nota catena, generalmente il costo del prodotto sarebbe pari a 499 euro. Effettuando un rapido calcolo, potete comprendere che è possibile risparmiare 199,01 euro (essenzialmente 200 euro).

Non male per coloro che stanno cercando una scopa elettrica senza fili. La potenza aspirante arriva fino a 150W e il produttore afferma che il modello è in grado di trattenere "fino al 99,999% di polvere e allergeni". In ogni caso, la promozione potrebbe scadere ben presto, in quanto rientra nell'iniziativa "Occasioni di Fine Serie" lanciata da MediaWorld. Quest'ultima prevede sconti online e consegna gratuita.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto relativamente a questa specifica scopa elettrica da parte degli altri principali store, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche Amazon Italia ha avviato uno sconto simile. Infatti, il prodotto viene venduto proprio a 299,99 euro sul noto portale e-commerce. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul sito Web ufficiale di Unieuro.