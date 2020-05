MediaWorld, occhio ai Samsung Days: Galaxy A20e a 30 euro in meno

Dopo l'interessante sconto legato al TV QLED di Samsung, le offerte di MediaWorld tornano a puntare all'azienda sudcoreana. In particolare, lo smartphone Samsung Galaxy A20e è sceso a un prezzo che potrebbe fare gola a una certa tipologia di utenti.

Infatti, il dispositivo viene venduto a 139 euro sul sito ufficiale della nota catena. In precedenza costava 169,99 euro, quindi stiamo parlando di un risparmio pari a 30,99 euro. Le colorazioni coinvolte sono Blue, Coral, White e Black. Insomma, c'è una possibilità di scelta interessante. Ricordiamo che il modello coinvolto punta alla fascia bassa, in cui si trovano quella tipologia di utenti che hanno bisogno di un dispositivo che riesca a effettuare le classiche attività di base come si deve. Giusto per farvi capire, il modello coinvolto dispone di 3GB di RAM e 32GB di memoria interna.

In ogni caso, lo sconto è interessante, dato che lo smartphone Samsung Galaxy A20e si trova spesso a prezzi superiori online, sia per quanto riguarda altre note catene di elettronica che relativamente a shop come Amazon. Per darvi un'idea più precisa, attualmente sul sito di Unieuro il dispositivo viene venduto a 159 euro, mentre su Amazon è anche un po' difficile reperirlo in questo periodo (o comunque si trova a prezzi superiori considerando anche il costo della spedizione). Insomma, indubbiamente l'iniziativa di MediaWorld potrebbe fare gola ad alcuni utenti.