Mediaworld: occhio a questi sconti su notebook HP ed Asus con i3 ed i5

Dopo aver parlato degli sconti Amazon su iPhone 13 e RAM, ci spostiamo sul sito web di Mediaworld che come da protocollo ripropone gli "Sconti Solo Per Oggi", che in giornata odierna hanno come protagonisti due modelli di notebook HP ed Asus.

Partendo dall'HP 250 G8, siamo di fronte ad un notebook con processore Intel Core i5-1135G7 da 2,4 GHz, SSD da 512 gigabyte, 16GB di RAM e display da 15,6 pollici a LED Full HD. Il prezzo proposto da Mediaworld è di 729 Euro, in calo di 160 Euro rispetto agli 899 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 36,45 euro al mese. La consegna a casa è ovviamente gratuita, così come il ritiro in negozio a costo zero.

Per quanto concerne il portatile Asus, invece, il prezzo è di 499 Euro, dai 549 Euro di listino. In questo caso stiamo di fronte ad un laptop con processore Intel Core i3-1115G4, SSD da 512 gigabyte, 8 gigabyte di RAM e display da 15,6 pollici a LED Full HD. Anche qui, viene proposta la consegna gratuita entro martedì prossimo ed il ritiro in negozio a costo zero. Il pagamento a rate è in 20 mensilità da 24,95 Euro al mese con tan e taeg 0%.