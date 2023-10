MediaWorld October Tech sconta lo Smart TV low cost di Sony

Ora che l'iniziativa di fine settembre di MediaWorld è giunta al termine, nonché che ottobre 2023 è arrivato, è giunto il momento di dare un'occhiata alle nuove offerte della ben nota catena. Tra queste rientra anche uno sconto non di poco conto su uno Smart TV low cost di Sony.

Più precisamente, il modello Sony KD32W800 viene adesso proposto a un prezzo pari a 294,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che usualmente il costo consigliato del televisore ammonterebbe a 429,99 euro, dunque di mezzo c'è uno sconto di 135 euro.

Capite bene, insomma, che si fa riferimento a una possibilità che qualcuno potrebbe reputare intrigante, considerando anche il fatto che si scende sotto la "barriera psicologica" dei 300 euro. Questo grazie all'offerta che rientra nell'iniziativa October Tech di MediaWorld, che ricordiamo rimarrà attivo fino alla giornata del 5 ottobre 2025.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di Sony KD32W800, va detto che non si tratta esattamente di un modello per tutti, visto che si fa riferimento a un televisore con diagonale di 32 pollici e risoluzione 1366 x 768 pixel. L'aspetto interessante è che si tratta di un Android TV e dunque non mancano tutte le funzionalità smart del caso. Tuttavia, per maggiori dettagli potreste voler approfondire direttamente il portale ufficiale di Sony.