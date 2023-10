Mediaworld, parte l'October Tech: sconti fino al 5 Ottobre 2023 su tanti prodotti

Con l’inizio del nuovo mese, Mediaworld lancia il nuovo volantino battezzato “October Tech” che fino al 5 Ottobre 2023 propone un’ampia gamma di prodotti a prezzi ridotti. Vediamo quali sono le promozioni più interessanti.

Partendo dal comparto della telefonia, segnaliamo il Samsung Galaxy A54 5G da 128 gigabyte a 349,99 Euro, in calo di 150 Euro dai 499,99 Euro di listino, ma anche il Galaxy S23 da 128 gigabyte a 676,99 Euro, con un risparmio considerevole se si tiene conto che di listino costa 979 Euro. In sconto segnaliamo anche lo Xiaomi Redmi A2 da 64 gigabyte, che è disponibile a 79,99 Euro.

Per quanto concerne i computer e le periferiche da PC, l’MSI Katana 17 da 17,3 pollici viene proposto a 1499 Euro, 500 Euro in meno dai 1999,99 Euro , mentre il Lenovo IdeaPad 3 da 15,6 pollici può essere acquistato a 599 Euro, dai 949,99 Euro di listino. L’Acer Aspire 3 da 15,6 pollici invece passa a 479,99 Euro, dai 649 Euro imposti dal produttore.

Fronte TV, audio ed home cinema invece il Samsung QE55QN85CATXZT da 55 pollici è disponibile a 1249 Euro, in calo dai 1799,99 Euro di listino, mentre il Samsung UE55CU8070UXZT da 55 pollici viene proposto a 603,99 Euro, dagli 849 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.

