Mediaworld: offerta con oltre 150 euro di sconto su Samsung Galaxy S10

Dopo la promozione sul TV Samsung da 65 pollici, Mediaworld torna a scontare un altro prodotto dell'azienda sudcoreana: lo smartphone Galaxy S10. La promozione permette di portarsi a casa il dispositivo a un costo intrigante.

In particolare, il dispositivo viene venduto a un prezzo di 599 euro sul sito ufficiale della nota catena (8/128GB, in precedenza costava 779 euro, risparmio di 180 euro). Lo smartphone si trova spesso a prezzi superiori anche su Amazon Italia, quindi lo sconto non è male e potrebbe interessare una certa tipologia di utenza.

Per chi non lo sapesse, stiamo parlando del top di gamma di inizio 2019 di Samsung (monta un processore Exynos 9820). Si tratta, dunque, di un'occasione ghiotta per coloro che sono soliti attendere la presentazione dei nuovi flagship per puntare sul modello precedente, risparmiando un po' grazie a promozioni come quella attivata da Mediaworld.

Vi ricordiamo che Samsung Galaxy S20, il successore del Galaxy S10 in sconto, è arrivato in Italia a marzo 2020. Il prezzo di partenza consigliato è pari a 929 euro (8/128GB, 4G). Insomma, chi vuole puntare al top del top metterà sicuramente gli occhi sulla nuova gamma appena lanciata, ma coloro che non hanno particolari esigenze potrebbero accontentarsi anche di Galaxy S10.