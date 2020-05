Mediaworld: offerta con 900 Euro di sconto su TV Samsung QLED da 65 pollici

Sono partiti oggi Red Days di Mediaworld, quattro giorni di promozioni proposte dalla catena di distribuzione su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica. Tra tutte spicca un'offerta molto interessante su un TV Samsung QLED da 65 pollici.

Il modello in questione è il QE65Q82RATXZT da 65 pollici, che può essere acquistato a 999 Euro, appunto 900 Euro in meno rispetto ai 1899 Euro del listino di Samsung.

Siamo di fronte ad un TV con pannello QLED 4K e risoluzione di 3840x2160 pixel, con casse integrate con potenza in uscita di 40W. E' ovviamente presente anche l tuner per il digitale terrestre DVB-T2e, mentre a livello tecnico troviamo il Quantum HDR1500 che utilizzando il Dynamic Tone Mapping è in grado di monitorare i livello di colore e contrasto per ogni scena. Il processore su cui si basa il televisore è il Quantum 4K, il quale utilizzando l'intelligenza artificiale è in grado di ottimizzare la qualità di immagini ed audio. A questo si aggiunge la tecnologia Quantum Dot che migliora le immagini migliorandole.

Come altri televisori della gamma, anche questo dispone dell'Ambient Mode che "mimetizza" il TV nella parte di casa, mentre il controllo dei contenuti può avvenire anche attraverso Alexa di Amazon, Google Assistant di Google ed AirPlay di Apple.