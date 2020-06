MediaWorld, l'offerta attiva per poche ore è su Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Dopo avervi parlato dell'iniziativa "Sconto Subito", torniamo a trattare le offerte della nota catena MediaWorld in campo tecnologico. In particolare, questa volta il dispositivo protagonista della promozione è lo smartphone Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

Infatti, il dispositivo viene venduto a un prezzo di 219,99 euro. Precedentemente, il costo era pari a 299,99 euro, quindi il risparmio è di 80 euro. Lo smartphone coinvolto dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Le colorazioni messe in offerta da MediaWorld sono quelle Green, Black e Blue.

La promozione rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 5 giugno 2020, quindi l'offerta è valida solamente per poche ore al momento in cui scriviamo. Se siete interessati, avete ancora un po' di tempo per pensarci. Tuttavia, come spesso accade in questi casi, Unieuro ha "rilanciato", dato che offre lo stesso smartphone a 219,90 euro sul suo sito ufficiale. Insomma, la "guerra all'ultimo sconto" tra le due note catene continua.

Per completezza di informazione, Redmi Note 8 Pro viene venduto in questo momento a 212 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Si tratta anche in questo caso della variante con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Insomma, a prescindere dallo store da cui si acquista lo smartphone, potrebbe essere un buon momento per acquistare Redmi Note 8 Pro.