MediaWorld, offerta esclusiva su un TV Sony 4K uscito nel 2021

Non ci sono solamente televisori di LG, Samsung e Panasonic in offerta da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha avviato anche una promozione relativa a un TV 4K di Sony uscito nel 2021.

Più precisamente, il modello Sony KD43X80J viene venduto a un prezzo di 699 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che in precedenza il prezzo del prodotto era pari a 799 euro. Questo significa che si tratta di un possibile risparmio di 100 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione niente male per un certo tipo di utente, considerando anche il fatto che il televisore coinvolto è uscito nel 2021.

In ogni caso, Sony KD43X80J, modello che viene indicato come "esclusiva MediaWorld" (oltre che come "novità"), dispone di un pannello 4K (3840 x 2160 pixel) da 43 pollici. Non mancano poi ovviamente tutte le classiche funzionalità smart del caso, nonché il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2, che fanno rispettivamente riferimento a satellitare e digitale terrestre.

Per il resto, chiaramente non è possibile trovare questo specifico modello sui portali degli altri principali store online, in quanto si tratta di un'esclusiva MediaWorld. Tuttavia, questo non significa che non ci siano in commercio modelli simili. Ad esempio, Unieuro proporrebbe la variante KD43X81J a 649 euro con sconto extra del 5% direttamente in carrello. Al momento in cui scriviamo, però, il prodotto non risulta essere disponibile. Per quel che riguarda Amazon, invece, c'è la variante KD-43X80JP a 649 euro.