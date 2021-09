MediaWorld, offerta in esclusiva su TV Sony BRAVIA XR 2021: poche ore

Tra le offerte attive per tempo limitato lanciate da MediaWorld, spicca una promozione in esclusiva legata a un televisore Sony BRAVIA XR uscito nel 2021. Risulta dunque interessante soffermarsi su quest'ultima, analizzandola singolarmente nel dettaglio.

Più precisamente, il modello SONY XR65X92J viene venduto a un prezzo pari a 1299 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che il televisore solitamente costerebbe 1699 euro. Questo significa che si tratta di un possibile risparmio di 400 euro. Non male, considerato anche il fatto che si fa riferimento a un televisore di recente uscita.

In ogni caso, la promozione lanciata da MediaWorld rimarrà attiva per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Infatti, l'offerta rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 6 settembre 2021. Tra l'altro, ribadiamo che il prodotto è in esclusiva MediaWorld, dunque si tratta di un modello difficile da trovare per quel che riguarda gli altri principali store online (e infatti non compare sui portali ufficiali di Unieuro e Amazon Italia).

Per quel che concerne le caratteristiche tecniche di Sony XR65X92J, troviamo un pannello da 65 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Per il resto, ovviamente non mancano tutte le funzionalità smart del caso, così come risulta presente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2.