MediaWorld, offerta importante su Android TV Philips 2022: 35% in meno

Al netto degli sconti di MediaWorld su smartphone Xiaomi e OPPO, la popolare catena ha lanciato anche molte altre iniziative promozionali. Tra queste troviamo un'offerta relativa a un Android TV di Philips di recente uscita.

Infatti, il modello Philips 39PHS6707/12, approdato sul mercato nel corso del 2022, viene adesso proposto a un prezzo pari a 246,35 euro sul portale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere sul sito Web della nota catena, in precedenza il costo del televisore era di 379 euro. In parole povere, basta un rapido calcolo per comprendere che c'è uno sconto di 132,65 euro, ovvero il possibile risparmio è del 35%.

In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa Sconto World di MediaWorld, che rimarrà attiva fino al 10 luglio 2022. Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore low cost. Infatti, il modello dispone del sistema operativo Android, presentando dunque tutte le funzionalità smart del caso. Inoltre, non manca ovviamente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per il resto, il pannello da 39 pollici ha risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Può dunque trattarsi di un televisore non esattamente per tutti, ma un buon numero di utenti potrebbe reputare interessante questa proposta. Questo anche in virtù del fatto che il modello non compare né sul sito Web ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia.