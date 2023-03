Mediaworld, offerta incredibile per 3 ore: GoPro Hero9 in super sconto

Mediaworld ha lanciato un'offerta incredibile che è partita alle 14 e terminerà alle 17 di oggi o fino ad esaurimento scorte. Protagonista è la GoPro Hero9 su cui è possibile godere di una riduzione significativa e molto interessante.

La GoPro Hero9, nella fattispecie, viene proposta al prezzo d 299,99 Euro, con un risparmio del 25% rispetto ai 399,99 Euro, pari a 100 Euro.

Mediaworld garantisce la consegna a casa gratuita tra il 24 ed il 29 Marzo 2023 per coloro che effettuano l'ordine quest'oggi, ed il ritiro gratuito dal 28 Marzo 2023 scegliendo il punto vendita più vicino.

A livello tecnico, l'action cam è in grado di registrare video in 4K, scattare foto da 20 megapixel nitide e di qualità professionale ed è dotata di un nuovo display anteriore che mostra un'anteprima dal vivo che permette di trovare l'inquadratura ideale. Con l'HyperSmooth 3.0 il produttore ha introdotto quella che viene definita la stabilizzazione più avanzata di sempre. Nella scheda tecnica si parla anche della possibilità di catturare fino a 240 fotogrammi al secondo per riprese in slow motion 8x, a cui si aggiunge la funzione per registrare video temporizzato con TimeWarp 3.0.

L'offerta sarà disponibile solo per tre ore e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.