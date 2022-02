Mediaworld, offerta limitata fino a questa sera su smart TV Samsung: 500 Euro in meno!

Se siete alla ricerca di uno smart TV di ultima generazione dalle dimensioni notevoli e di alta qualità, Mediaworld tra le offerte Solo per Oggi - lanciate in concomitanza dei nuovi Mega Sconti validi fino al 28 febbraio - ha il modello che farà al caso vostro. Si tratta di uno smart TV Samsung Crystal UHD 2021 proposto a 500 Euro in meno.

Nello specifico, il televisore in questione è il Samsung Crystal UHD 4K UE75AU7170 2021 in colorazione Titan Grey, dotato di un pannello LED Ultra HD 4K (3840x2160 pixel) da 75 pollici con supporto lato video alle tecnologie HLG, HDR e HDR10+, mentre lato audio si trova il decoder Dolby Digital Plus e, per il digitale terrestre, non manca il sintonizzatore DVB-T2 di ultima generazione per soddisfare le esigenze di mercato. Infine, il sistema operativo in dotazione è Tizen, nota piattaforma proprietaria di Samsung.

Il prezzo a cui viene venduto normalmente è pari a 1.399 Euro ma, fino alle 23:59 di oggi, 21 febbraio 2022, scenderà a 899 Euro con possibilità di pagamento in 20 rate Tasso Zero da 44,95 Euro al mese secondo piano Findomestic. Il prezzo può calare ulteriormente sfruttando il Bonus TV per la rottamazione di televisori più vecchi senza DVB-T2. Per accedere a questa offerta ricordiamo che è necessario effettuare l’acquisto online tramite la pagina dedicata, e non in negozio.

In conclusione, ricordiamo che da Mediaworld sono arrivate le nuove RTX serie 30 a partire da 469 Euro.