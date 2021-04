Mediaworld: in offerta il monitor Xiaomi curvo, TV Hisense da 40 pollici e Galaxy S21 5G

Tra gli sconti proposti in giornata odierna da Mediaworld, ne abbiamo trovati tre particolarmente interessanti che riguardano un monitor, un TV ed uno smartphone top di gamma 2021, su cui fino alle 23:59 di oggi venerdì 23 Aprile 2021 è possibile risparmiare un'ottima somma.

Il monitor curvo Xiaomi Mi Curved da 34 pollici, è disponibile a 429 Euro, con un risparmio di 70 Euro rispetto ai 499 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 21,45 Euro al mese con tan e taeg 0%. La consegna è ovviamente gratuita, così come il ritiro contestuale in negozio. Il monitor ha una risoluzione di 3440x1440 pixel, con luminosità di 300 cd/m2 e tempo di risposta di 4 millisecondi.

Il TV in offerta è invece l'Hisense 40A5600F da 40 pollici Full HD, che viene proposto a 308 Euro rispetto ai 329 Euro di listino. Si tratta di un televisore con pannello Full HD a LED e risoluzione di 1920x1080 pixel con refresh rate di 60Hz e tuner per il digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2. Anche qui, consegna e ritiro in negozio sono a costo zero ed il pagamento a rate viene garantito a 15,40 Euro al mese.

Infine, il Samsung Galaxy S21 5G con 256 gigabyte di memoria interna, brandizzato Vodafone, viene proposto a 749 Euro, dai 929 Euro di listino. Il pagamento a rate può essere effettuato in venti mensilità da 37,45 Euro al mese.