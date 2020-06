Mediaworld: in offerta un notebook Lenovo da 15,6' con NVIDIA GeForce GTX 1650

Nuova offerta di Mediaworld su un notebook. Nell'ambito dei nuovi X-Days di Giugno 2020, la catena di distribuzione consente di portare a casa ad un prezzo ridotto un computer portatile targato Lenovo ad un prezzo molto conveniente.

Il notebook ha uno schermo a LED Full HD da 15,6 pollici ed è caratterizzato dalla presenza di un processore Intel Core i5-9300HF da 2,4 GHz, accompagnato da una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4 gigabyte di memoria dedicata. Il prezzo proposto da Mediaworld è di 799 Euro, 100 Euro in meno rispetto agli 899 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0%. La catena di distribuzione propone anche la consegna gratuita entro lunedì 8 giugno, oltre che il ritiro in negozio gratis.

Nella scheda del prodotto leggiamo anche che acquistando un Lenovo L340-15IHR è possibile acquistare a 39,99 Euro Microsoft 365 Personal con licenza per un anno, che diventano 69,99 Euro se si sceglie Microsoft 365 Family. Sono disponibili anche bundle comprensivi di Microsoft 365 + McAfee a 49,99 Euro e Microsoft 365 Family +. McAfee a 79,99 Euro.

Ricordiamo che gli X-Days scadranno ufficialmente il prossimo 4 Giugno e saranno disponibili solo online sul sito web del rivenditore.