MediaWorld, offerta Solo per Oggi: Huawei Y5p in sconto sotto i 100 euro

Dopo aver trattato lo sconto sul TV Samsung da 75 pollici, si torna a parlare di sconti tecnologici effettuati da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha avviato una promozione relativa allo smartphone Huawei Y5p.

Infatti, il dispositivo viene venduto a 89,99 euro sul sito ufficiale della nota catena. Precedentemente il prezzo era fissato a 109,99 euro, quindi si tratta di uno sconto di 20 euro. Le colorazioni coinvolte sono quelle Phantom Blue e Midnight Black, mentre sotto la scocca di Huawei Y5p troviamo 2GB di RAM e 32GB di memoria interna. Il sistema operativo è Android 10 open source con HMS e personalizzazione EMUI 10.1, quindi mancano i servizi Google. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di consultare la nostra guida ai dispositivi HMS. L'offerta rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 15 luglio 2020.

In ogni caso, dando un'occhiata ai prezzi degli altri store principali, ci siamo accorti che anche Unieuro ha avviato una promozione simile. Infatti, il prezzo è anche qui di 89,99 euro. Non manca anche la "risposta" di Amazon Italia, dato che Huawei Y5p viene venduto proprio a 89,99 euro sul portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, quindi non si passa nemmeno per rivenditori.

Se siete interessati ad approfondire il modello coinvolto, vi consigliamo di consultare la notizia di annuncio di Huawei Y5p (pubblicata a maggio 2020).