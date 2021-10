Mediaworld, offerta a tempo su TV LG OLED 2021: sconto da 700 Euro col bonus tv!

Alle offerte lampo di Unieuro sui prodotti Amazon, di cui abbiamo parlato qualche istante fa, si aggiungono gli "Sconti Solo Per Oggi" di Mediaworld che, come sempre, scadranno alle 23:59 di oggi giovedì 14 Ottobre 2021. In lista segnaliamo una promozione molto interessante su un TV LG OLED 2021.

Si tratta dell'LG OLED 55A1 da 55 pollici del 2021, che può essere acquistato a 999 Euro, con una riduzione di 600 Euro rispetto al prezzo di listino di 1599 Euro imposto dal produttore, con possibilità di effettuare il pagamento a rate in 20 mensilità da 49,95 Euro al mese.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è prevista tra venerdì 22 Ottobre e mercoledì 27, così come il ritiro contestuale in negozio che può essere effettuato in uno dei punti vendita più vicini.

Inoltre, scegliendo quest'ultima opzione si può anche godere del bonus tv da 100 Euro, portando in negozio un vecchio televisore non compatibile con il DVB-T2. Il negoziante provvederà a riconoscere uno sconto del 20% sul prezzo del nuoto televisore. In questo caso è possibile godere del massimale di 100 Euro, che porta il totale ad 899 Euro, con un risparmio netto di 700 Euro rispetto al prezzo di listino.

Un'occasione davvero molto interessante, disponibile fino alle 23:59.