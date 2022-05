Mediaworld: offerta su TV LG OLED da 55' in bundle con Xbox Series S

Nell'ambito del nuovo volantino Mediaworld sui TV, segnaliamo un bundle molto interessante su un televisore LG OLED con Microsoft Xbox Series S nella confezione. Il prezzo proposto è davvero molto interessante.

Nella fattispecie, il TV LG OLED Evo 55C2 da 55 pollici del 2022 con Xbox Series S è disponibile al prezzo di 2099 Euro, in calo del 12% rispetto ai 2397,99 Euro precedenti, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate mensili da 104,95 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero e consegna a casa prevista tra lunedì 30 Maggio e venerdì 3 Giugno 2022, mentre il ritiro contestuale in negozio è immediato ed a costo zero.

La smart tv OLED in questione ha una diagonale da 55 pollici con risoluzione di 3840x2160 pixel, con refresh rate di 120Hz e sintonizzatore DVB-T2 e satellitare DVB-S2 integrato, a cui si aggiungono le casse integrate con potenza in uscita di 40W.

Nella confezione, troverete anche la nuova Microsoft Xbox Series S, la console del colosso di Redmond full digital di cui hanno ampiamente parlato i colleghi della sezione da gaming.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere altri accessori come staffe per il muro, cavi ed altro. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata.