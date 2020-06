Mediaworld, in offerta un TV Panasonic OLED da 65 pollici 4K

Anche in questo 2 Giugno, continuano sul sito di Mediaworld le offerte su prodotti d'elettronica ed informatica. Nella fattispecie, quest'oggi la catena di distribuzione propone uno sconto molto interessante su una smart tv Panasonic da 65 pollici.

Il modello in questione è il TX-65GZ960E, che può essere acquistato a 1999 Euro, rispetto ai 2579 Euro di listino.

Il TV include un pannello OLED 4K, ed è caratterizzato dal processore HCX che garantisce un'alto livello di precisione dei colori e dettagli. Presente anche il supporto HDR10+ e Dolby Vision, oltre che gli standard convenzionali HDR10 ed Hybrid Log-Gamma. Il Dolby Atmos invece migliora la resa sonora, garantendo un suono dinamico e potente. che viaggia attraverso lo spazio 3D per trasformare l'esperienza di visione domestica in cinematografica ed accattivante.

Mediaworld, come avvenuto anche in passato, offre anche la consegna gratuita tra mercoledì 10 giugno e lunedì 15, ma è anche possibile effettuare il ritiro contestuale in negozio senza costi extra. Inoltre, la catena di distribuzione permette anche di effettuare il pagamento in venti rate con tan e taeg 0% a 99,95 Euro al mese.



Ricordiamo che da ieri è attivo sul sito web di Mediaworld il nuovo volantino che porta gli X-Days fino al 4 Giugno.