Mediaworld, in offerta per il weekend tre monitor da gaming Samsung ed MSI 4K

Come abbiamo avuto modo di raccontare, Mediaworld ha lanciato i classici sconti del weekend che scadranno alle 23:59 di domani, domenica 11 Aprile 2021. Nel volantino di questo fine settimana troviamo a prezzo ridotto diversi monitor da gaming a marchio Samsung ed MSI.

Partendo dagli MSI, l'Optix G27CQ4 da 27 pollici, un monitor a LED con refresh rate di 165Hz e luminosità di 250 cd/m2, a cui si aggiunge un tempo di risposta di 1 millisecondo, è disponibile a 349 Euro: il risparmio è di 50 Euro se si tiene conto che il prezzo imposto di listino dal produttore è di 399 Euro. Mediaworld dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0% a 17,45 Euro al mese. La consegna a casa è gratuita così come il ritiro in negozio.

Disponibile a prezzo ridotto anche l'MSI Optix G32CQ4 da 31,5 pollici, con risoluzione di 2560x1440 pixel, luminosità di 250 cd/m2, tempo di risposta da 1 millisecondo e frequenza di aggiornamento di 165Hz con supporto al FreeSync Premium. Il prezzo indicato da Mediaworld è di 429 Euro, 70 Euro in meno dai 449 Euro di listino. Anche qui, la consegna ed il ritiro in negozio sono gratuiti.

Infine, chiudiamo con il Samsung C49XH90 da 49 pollici. Siamo di fronte ad un monitor a LED da 49 pollici con risoluzione 4k e tempo di risposta di 1 millisecondo, che è disponibile ad 849 Euro, 100 Euro in meno dai 949 Euro di listino.