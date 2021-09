Mediaworld: offerte di giornata su 3 smart TV 4K DVB-T2, fino 250 Euro in meno

La giornata odierna sancisce la conclusione dei Mega Sconti Mediaworld, ma la catena di distribuzione non cessa di proporre anche offerte Solo per Oggi, in questo caso specifico riguardanti 3 smart TV 4K DVB-T2 fino a 250 Euro in meno. Vediamo quali sono i modelli interessati nel dettaglio.

Cominciamo con il televisore Samsung Crystal UHD 4K UE55AU7170 Titan Gray 2021 proposto fino alle 23:59 di oggi, mercoledì 29 settembre 2021, a 499 Euro anziché 749 Euro. Si tratta di un TV con pannello LED Ultra HD 4K da 55 pollici, supporto alle tecnologie HLG, HDR e HDR10+ lato video, lato audio troviamo il decoder Dolby Digital Plus e, come sistema operativo, figura TizenOS.

Altro modello proposto oggi in offerta è Panasonic TX-55HX580E, smart TV con schermo LED Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate di 60Hz, supporto lato video a HLG, HDR10 e Dolby Vision, sistema operativo myHomeScreen e non manca pure il supporto allo standard DVB-T2 per il digitale terrestre e DVB-S2 per il satellitare, come negli altri televisori citati. Anche il prezzo non cambia rispetto al succitato modello, dato che si parla di un calo da 699 Euro a 499 Euro, pagabili in 20 comode mensilità da 24,95 Euro secondo piano Findomestic.

Ultimo ma non meno importante è il televisore LG 4K 55UP75006LF 2021 proposto anch’esso a 499 Euro al posto di 749 Euro. In questo caso parliamo di un dispositivo sempre con schermo LED Ultra HD 4K da 55 pollici, con refresh rate di 60Hz, supporto a HLG, HDR e HDR10 e sistema operativo WebOS 6.0.

